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Nihat Hatipoğlu adaylık teklifi aldı mı?

Yerel seçimlerde uzun süre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adayı gösterileceği öne sürülen İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, 2014 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teklif aldığını doğruladı.

30 Kasım 2018 Cuma 15:19
Nihat Hatipoğlu adaylık teklifi aldı mı?

Radyo Viva'da Ebru Yaşar'ın konuğu olan Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisinin Diyarbakır adayı olma isteğini kabul edip etmediğini açıkladı.

Nihat Hatioğlu, yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Teklifte bulundu"

"Konuşmalarımız oldu tabi o anlatmadan benim anlatmam doğru olmaz, ancak ilk 15 yılımı ben Diyarbakır'da geçirdim, Diyarbakırlılarla çok büyük bir muhabbet var her tarafta olduğu gibi. O vasıtayla Cumhurbaşkanı, orada insanlarımızı kucaklaştırabilir bir araya getirebilir misiniz anlamında çok kritik ama aynı zamanda onurlandıran bir teklifte bulundu."

"Emriniz olsa elbette"

Cumhurbaşkanı'nın kendisine teklifte bulunduğunu doğrulayan Hatipoğlu, "Ben şunu ifade ettim kendilerine, tabi ki sizin böyle bir teklifiniz beni onurlandırır çünkü bir saate yakın bir görüşmemiz oldu. Daha önce de olmuştu, beni onurlandırıyorsunuz dedim. Yani sizin tarafınızdan böyle bir göreve aday gösterilmem şereftir benim için, teşekkür ederim, emriniz olsa elbette ki" diyerek, Erdoğan'ın "Hayır ben senin görüşünü almak istiyorum bu konuda" cevabını verdiğini söyledi.

Nihat Hatipoğlu, bu röportajla birlikte, dini kimliğine zarar verebileceği düşüncesiyle adaylık teklifine sıcak bakmadığını, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emri olursa elini taşın altına koyacabileceğini belirtmiş oldu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:19
  1. Nihat Hatipoğlu
  2. Diyarbakır

YORUM YAZ

  • Hüseyin AtacanHüseyin Atacan43 dk önce
    O boynunu eğip vatandaşa hitap etmeye devam etsin. Anlattıklarının bir kıymeti harbiyesi yok ama iyi iş çıkarıyor, iyi de para kazanıyor. Başkanlık bu kadar kolay ve sevimli bir iş değildir.
Bugünkü Akit

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