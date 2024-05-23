Nihat Genç'ten İmamoğlu'na zehir zemberek Roma tepkisi!

CHP'li İBB Başkanı, yanındaki yandaş gazetecilerle Roma'da 5 yıldızlı otellerde İBB bütçesiyle sefa sürdü.

İmamoğlu da yanındaki gazeteciler de geziye gelen tepkilere yaptıkları işin meşru olduğunu iddia ederek cevap verdiler.

İmamoğlu ile yandaşlarına sol çizgideki gazetecilerden de tepki geldi. Yılmaz Özdil'den sonra Nihat Genç de zehir zemberek tepki gösterdi.

Genç sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

İmamoğlu halkın parasıyla Roma'ya yetmiş beş gazeteci götürüyor, oteller masajlar menüler, spalar, gırla gidiyor! Seçmeni halkı eşek yerine koyuyorlar!

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Büyük lider gösterisi mi yapıyor?

Bakın parayı basınca .ötüme yetmiş beş gazeteciyi nasıl takıyorum mu, diyor!

Gazeteciler de Özal'dan beri yalakalıkta ahlaksızlıkta medyanın çürümesinde öncülük etmiş düne kadar holding beslemesi şarlatanlığın kitabını yazanlar!

İmamoğlu, halkın parasını beş para etmez tuzu kuru giden ağam gelen paşam diyen bu kaşarlara neden harcıyor ve neden masrafları dillere destan kendi servetinden ödemiyor!

Dikkat edin davetli yazarların yüzde doksanı milliyetsiz vatansız ve Allahsız ve istisnasız açılımcı yani her dönemin emmeye gömmeye kullanışlı tipleri!

Dikkat edin davetli yazarlar Cumhuriyet'i, demokrasi kelimesine sığınıp, özgürlükler geliyor diye yıkıp, tarikatlar ve AKP'ye ve FETÖ'ye anahtar teslim hediye edenler!