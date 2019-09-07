Nihat Genç'ten "Bidon Kafa"ya olay gönderme: Özdil'in annesi HDP binası önünde eyleme başladı!

Veryansın TV yazarı Nihat Genç, PKK'lılara övgüler düzen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek verenleri eleştirdi. Sözcü'nün "Bidon Kafa"sı Yılmaz Özdil'i de eleştiren Genç, "Özdil'in annesi HDP önünde eyleme başladı" diyerek göndermede bulundu.

Nihat Genç'in yazısı şu şekilde:

Yılmaz Özdil’in başına bir şey mi geldi?

HDP ve PKK’lılara verdiği açık destekle daha dünün Kemalist Yılmaz Özdil‘i şaşırtmaya devam ediyor. Bugün de, Kaftancıoğlu’na destek tweet’i atınca ailesi, yakınları, okuyucuları iyiden iyiye şüpheye düştü korkuya kapıldı.

Yılmaz Özdil Kandil’e mi kaçırıldı diye!

Diyarbakır HDP önünde “PKK oğlumu geri ver” eylemine her gün bir yeni acılı anne katılırken, son aldığımız habere göre:

Yılmaz Özdil’in annesi de Diyarbakır HDP binası önünde eyleme başladı.

Yılmaz Özdil’in annesi feryat figan gazetecilere “Oğlum Sözcü Gazetesi’nde çalışıyordu, Mustafa Kemal kitapları yazıyordu, para durumu da iyiydi, Allah oğluma verdikçe veriyordu, sonra oğlumdan haber alamadık, PKK’lılar oğlumu geri versin” dedi.

Olay üzerine dün yine ODA TV Kaftancıoğlu’nu kahramanlaştıran haberlerine devam etti, ancak, yanlış haberler yaptı. Şöyle, “Kaftancıoğlu’nun Nazım Şiiri yazdığı için mahkemeden ceza aldığını yazdı.”

Nazım şiirlerini tek tek inceledik, gerçek Nazım şiirlerine ulaştık.

Kaftancıoğlu’nun attığı tweet değil, Diyarbakır HDP önünde oğlunu isteyen annelerin sözlerinin “Nazım Şiiri” olduğu ortaya çıktı.

“Senin karın şimdi plajda, benin oğlumu dağa kaldırıyorsun” mısrası tam anlamıyla Nazım Hikmet şiiri olduğu anlaşıldı.

“Senin oğlun özel okullarda okuyor benim oğlumu dağlarda öldürüyorsun” mısralarının da tam anlamıyla Nazım Hikmet’in gerçek mısraları olduğu anlaşıldı.

Gerçek ortaya çıkınca Soner Yalçın’ın annesinin de Diyarbakır HDP binası önünde acılı annelerin eylemine katılacağı haberini aldık.

Yalçın’ın annesi, “Oğlumun bir sitesi vardı, Kemalist yazılar yazıyordu, belediye seçimlerinde ne olduysa İmamoğlu’nun peşine takıldı ve bir daha haber alamadık, PKK oğlumu geri versin” dediği öğrenildi.

Dünün Kemalist Atatürkçü yazarlarının PKK tarafından kaçırılması düne kadar bu Kemalist yazarların peşine takılmış Atatürkçüleri çok üzdü.

Yılmaz Özdil’in annesi “HDP’liler oğlumu geri vermezse, yarından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun kapısı önünde eyleme başlayacağım” dedi.

Annesi devamla, “İmamoğlu çok şirin, herşey güzel olacak diyor, tüm ülkeyi kucaklıyor, biz acılı anneleri de kucaklayacağını oğlumu PKK’dan geri alacağını umut ediyorum” dedi.

Olay üzerine Kandil’den yapılan açıklamada “Yılmaz Özdil ve Soner Yalçın’ı PKK saflarında savaştırmak için kaçırmadıklarını, zaten yaşları geçkin olduğu için silah kullandırmayacaklarını, ancak soğuk dağ şartlarında ‘odun’ yerine kullanacaklarını, yazarların kitaplarıyla ise PKK’lı kadın savaşçıların ped ihtiyacını karşılayacaklarını” söyledi.

Veryansın haber sitesi olarak “acılı annelerin” yanındayız, konunun takipçisiyiz.