Nihat Genç ülke parçalama planını açıkladı! ‘Cumhuriyet dürüm arası yapılıyor’

Veryansın Tv yazarı Nihat Genç, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin bir araya gelmesiyle ilgili olarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Nihat Genç, altı parti tarafından imzalanan metnin Türkiye'yi parçalama metni olduğunu söyledi.

Nihat Genç yapığı açıklamada, "Aradan bir gün geçti, altı partinin deklare ettiği ihanet metnine karşı yazar ve siyasilerden hala ses çıkmadı, ey millet, hepimizi eşitleyen Cumhuriyet'in kökünü kazımaya and içmişler, sizden temsil gücünü alıp Türkiye'ye 'boyunduruk' vurup etnik parçalara ayırmak istiyorlar. Altı partinin imzaladığı metni anlayamayacak kadar aptallaştırılmış ya da açıkça ifade edilen etnik bölünmeye kasten seyirci kalıp salağa yatanlar! Nato sizi işgal etmeye dahi tenezzül etmez, çünkü egemenliğiniz ve bir ülkeniz olduğunun farkında dahi değilsiniz. Trollüğü, demagojiyi, retoriği ve manipüle ağızları bırakın, durum çok vahim, altı parti 'açıkça ve alenen' ülkeyi parçalayacağını bağıra bağıra söylüyor, bu peşkeşe kim sessiz kalıyorsa, and olsun, her birinin adlarını her platformda 'hain' diye alınlarına kazıyacağım. Utanın be, Davutoğlusu, Babacan'ı, Nurcusu Fetöcüsü Natocusu, Cumhuriyet'i ve Anayasamızı, reklam arası dürüm yapmışlar, ihanetlerine katık yapmışlar ve CHP gözlerinizin önünde Cumhuriyet'i sırtından hançerliyor ve hala oyunda oynaşta uykudasınız" ifadelerini kullandı.