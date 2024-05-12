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Siyaset Nihat Genç parti kuruyor! İşte ismi
Siyaset

Nihat Genç parti kuruyor! İşte ismi

Yeniakit Publisher
2024-05-12 13:07:00 -
Nihat Genç parti kuruyor! İşte ismi

Ulusalcı yazar Nihat Genç, "Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi"ni kuruyor.

Youtube'da siyasi yayınlar yapan Veryansın TV ekibi, daha önce "Cumhuriyetçi Vatanseverler hareketi" adı altındaki oluşumunu partileşmeye götürme kararı aldı ve "Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi" adı altında parti kurulacağını duyurdu.

Veryansın TV'nin yazarı olan Nihat Genç, partinin 19 Mayıs'ta Erzurum-İliç'de kurulacağını açıkladı. Genç, bir süredir yeni bir milliyetçi parti kurulması gerektiğini savunuyordu ve çağrılarda bulunuyordu.

2017'de MHP'den ayrılanların kurduğu İyi parti sonrasında Ümit Özdağ'ın başı çektiği başka İyi partili grup Zafer Partisini kurmuştu. Zafer Partisi'nden de kopanlar şimdi Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi çatısı altında toplanıyor.

Yakın bir zamanda da İyi Parti'den ayrılan Yusuf Halaçoğlu ve grubu da "Kutlu Parti" adında başka bir milliyetçi parti kurması bekleniyor. Aynı şekilde 2023 yılında İyi Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu'nun da muhafazakar-milliyetçi bir parti kurması gündemde.

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