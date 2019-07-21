Nihat Genç karanlık Odatv'yi bombalayıp duyurdu: Onun övüldüğü yerde artık yazamam

Nihat Genç uzun süredir yazarlık yaptığı OdaTV internet sitesinden Canan Kaftancıoğlu'nu destekledikleri gerekçesi ile ayrıldığını duyurdu.

Genç YouTube kanalında konuya ilişkin yaptığı açıklamada OdaTV'yi çok sert sözlerle eleştirdi.

Genç şu ifadeleri kullandı;

"ODATV'de sapma var"

''Önceki gün önce Kaftancıoğlu’nun mahkemesi var, hukuksuz ise buna karşı çıkacaksın. Ama Odatv, Kaftancıoğlu davasında öyle bir başlık atıyor ki “Ben buraya şu hayalle geldim” gibi. Etnik bir milliyetçiden ulusal bir kahraman yaratmaya çalışıyor, bu vahşettir. Bunu sen yapamazsın. Ben açarım Odatv’nin iki-üç yıl önceki Kaftancıoğlu yazılarını, Odatv altından kalkamaz. Bakıyorum ki Odatv’de sapma var. Yanlış bir yola girilmiş. Bazen bilmediğin yollarda gidersin, bir sapağa girersin yanlış bir yola çıkarsın. Ben hep öyle yaptım. Yanlış yola girdiysem geri dönmüşümdür. Ama Odatv, 5-6 aydır; İmamoğlu aday olduktan sonra o kadar artık üç dört defa yanlış yola girdi. Artık geri dönsek de çıkamayız.''

"Kaftancıoğlu'nun övüldüğü ortamda duramam"

''Benim burada Canan Kaftancıoğlu’nu öven insanların bulunduğu bir yerde bulunmam mümkün değildir. Bu kadar yanlışın içinde biz olamayız. Bunlar etnik milliyetçidir. Bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya geldiklerini kendileri söylüyor. Şimdi meydan bunlara kaldı. CHP’nin dümenini ele geçirince bunlar önemli hale geldi. Bizden şunu istiyorlar; Nihat Genç, Kaftancıoğlu’nun etnik milliyetçiliğini desteklesin. CHP’li kitleler ne der bilemem ben kendimi kurtarma peşindeyim. O yüzden Odatv’de yazamam”