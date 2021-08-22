Nihat Genç İYİ Parti'deki NATO yapılanmasını ifşa etti

Türkiye'deki NATO Gençliği üyeleri hakkında açıklamalarda bulunan Nihaç Genç, bu kişilerin İYİ Parti'de yuvalandığını iddia etti.

Genç'in açıklamaları şöyle:

'Hudut namustur' diye bir laf etti Hulusi Akar, İYİ Parti'ye yakın gençler afiş aştı. Sonra gözaltına alındı. Bu gözaltını İYİ Parti eleştirdi. Buğra Kavuncu koştu. Emir Gürbüz diye bana ölüm tehdidi yapan çocuk o da gitti avukatlığını yaptı.

Genç arkadaşlara şunu söylüyorum. Burada dikkatli olacağız. Buğra Kavuncu'nun içerisinde olduğu Emir Gürbüz'ün içinde olduğu NATO Gençlik Konseyi'nin içinde olduğu, İYİ Parti içinde FETÖ yuvalanıyor. Bahadır Erdemler orada aynı şekilde Süleymancılar yuvalanıyor. NATO gençliği üyesi bunlar.

Emir Gürbüz gibi hepsi İYİ Parti içinde yuvalanmış, Buğra Kavuncu, Enver Altaylı'nın yeğenidir. Yani eski gladyonun yakınları, NATO dediğin gladyodur. NATO gençliği dediğin gladyodur. Bütün bunları o eylemde bulduk. Türkiye'de göçmen olayını provoke etmek isteyen bir grup var. İktidarın politikası yanlıştır protesto edelim ama bunu NATO gençliği yapamaz. NATO gençliğinin İYİ Parti içinde yuvalanmış adamları yapamaz. Senin protesto yapma hakkın yok sen önce NATO'yu eleştireceksin.