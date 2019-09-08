Nihat Genç, CHP‘nin başına HDP-PKK’yı ören o ismi açıkladı

VeryansınTv yazarı Nihat Genç, CHP'nin HDP ile yakınlaşmasına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Nihat Genç, CHP‘nin başına HDP-PKK’yı ören bayanın Halktv'de skandal çıkışlarıyla tanınan gazeteci Ayşenur Aslan olduğunu yazdı.

Nihat Genç'in yazısından satırbaşları:

Fikri takibe devam ediyoruz, CHP‘nin başına HDP-PKK’yı ören, ÖREN BAYAN KİMDİR?

Namı diğer Ören Bayan, Halk TV‘e öğle saatleri Medya Mahallesi programı yapan Ayşenur Arslan.

Kadın hakları savunucusu, PKK hakları savunucusu, Kaftancıoğlu savunucusu, tecavüze uğrayanların savunucusu, cumartesi anneleri savunucusu, cesur, ateşli, öfkeli bilumum haklar savunucusu Ayşenur Arslan’ın bugünlerde ekranda yüzü pek gülmüyor, sesi pek çıkmıyor, sebep?

Diyarbakır HDP önünde PKK’nın oğullarını kaçırdığı acılı annelerin direnişi mi?

Dut yemiş bülbüle döndü, yeni donmuş beton gibi, üstüne bassanız ayağınız kalır. Bu büyük insanın bu büyük liberal sol sosyalistin insanlık her şeyin teorisyeni ve sözcüsü hanımefendinin ağzının burnunun mıh gibi ekrana çakılı kalması sevenlerini çok üzüyor. Durdurun şu HDP önündeki acılı annelerin eylemini, Ören Bayan ekranda kahırdan kanser olacak.

Ören Bayan’ın mutsuzluğuna sebep HDP binası önünde acılı annelerin feryatları değil, bu feryatlar üzerine susarak, artık kadınlar üzerine hak hukuk lafları edemeyecek hale gelmesi, tüh acılı annelerin bir eylemiyle Ören Bayan’ın bir ömür aktivisti olduğu ‘kadın ve haklar’ mücadelesi fooos çıktı.

HDP önünde çocuklarını PKK’dan isteyen acılı annelerin Ayşenur Arslan‘ı üzmeleri büyük haksızlık. HDP önünde isyan eden anneler bu eylemleriyle aslında Ayşenur Arslan gibi kadın hakları savunucularını baltalamış oluyorlar.

Oysa Ören Bayan Halk TV ekranlarında kendilerine Mustafa Kemal Askerleriyiz diyen kitleye ne güzel HDP PKK açılımları yapıyordu. Ne güzel HDP’li belediyeler Atatürk posteri astı AKP’liler kaldırdı manipülesi yaptırıyordu. Ne güzel Kaftancıoğlu’nu şirinleştirme propagandası yapıyordu? Kadın hakları insan hakları programda gırla gidiyordu ve HDP önündeki eylemle bir anda sustular, ekranda suratları çarmıha gerili İsa gibi çakılı kaldı.

Bu katlanılabilir bir acı değil.

Kaftancıoğlu da bir kadındı ekranda kadınlar el ele tutuşmuş hepsi gece gündüz kadın haklarını savunuyorlardı, ta ki, HDP önünde anneler, yaptığınız iş mi sizin? Bu büyük insan hakları savaşçılarının içine ettiniz!

Sevgili okuyucu, Ören Bayan daha fazla üzülüp kahrolmasın diye, HDP binası önünde çocuklarını isteyen anneler üzerinde araştırmamızı sürdürüp Ören Bayan’ı sevindirip havalara uçuracak neticelere ulaştık.

Nihat Genç dalga geçti

Sevgili Ören Bayan, HDP önündeki anneler gerçekte ‘kadın’ ve ‘anne’ değil, içinizi rahat tutun, bu anneler kadın kılığına girmiş, erkekler.

Bu eylem Derin Devlet’in bir kumpası. Erkekleri kadın anne kılığına sokup HDP binası önüne yollamışlar. Gittim gördüm, adım gibi eminim. Rica edeceğim Ören Bayan kendini mahvetme, daha fazla yıkılmana göz yumamam.

Eski neşen yerine gelsin, eskisi gibi gevrek kahkahalarla aç ekranını, kadın hakları diye bas bas laga luga taka tuka haaaa haaaaa gargaraya devam et.

Üstelik kadınların PKK’ya karşı gelmesi bu ülkedeki ‘özgürlük eylemlerinin ruhuna mantığına aykırı’.

Üstelik acılı annelerin HDP’ye karşı çıkması, kadın haklarına aykırı, hukuka aykırı, demokrasiye aykırı, en çok ‘barış ve özgürlüğe’ aykırı.

Çünkü ‘kadın’ olabilmek için kadın eylemci aktivist hak arayıcısı olabilmek için önce HDP ve PKK’yı kollamalısın.

Açın, yüzlerce sanatçımızın tweet’lerini, hepsi dersini çalışmış, insan hakları deyince önce HDP’yi savunarak güne başlıyorlar.

Sayın Ören Bayan, sizi çok mutlu edecek başka sonuçlara da ulaştık, bakın, erkeklerin acılı anne kılığına sokulup eyleme sokulduğunu destekleyecek yeni ipuçları bulduk!

DAEŞ'e para verecekmiş

Nihat Genç, Arslan ile ironik bir şekilde dalga geçerek yazısına şöyle devam etti:

Meğersem bu acılı anneler çocuklarını PKK’dan alıp DAEŞ’e verecekmiş, kesin bilgi, valla abla doğru diyom. Sayın ablam, halkımızı uyar, bu ‘kadınlardan’ zaten başından beri kıllanmıştım de. Bakın gerçek ortaya çıktı diye Halk TV ekranından ortalığı yıkıver abla. Barış ve özgürlük için kaç kişi kaldık abla.

Bak abla, başka detaylara da ulaştık, DAEŞ daha çok para veriyormuş.

Bu haberi tweet’le yayalım, acılı annelerin HDP’nin yakasına yapışmasıyla kahrolan üzülen senin gibi yüzlerce liberal solcu sosyalist yazarı da ‘sevindirelim’

Zaten bir düşün, hiçbir anne, hiçbir kadın, PKK’ya karşı gelebilir mi, eşyanın mantığına ters, bu işte bir bit yeniği olduğu başından belliydi, abla bizi yıkamazlar.

Yalvarırım dik dur abla, sen de olmazsan Kemalistlere Atatürkçülere HDP güzellemelerini kim yapacak, bırakıp kaçmak yok abla.

Benim Fatma Girik yüzlü ablam, HDP-PKK çiçek gibidir, PKK’lılar özgürlükçü savaşçısı asla çocuk kaçırmaz, benim hallice İPHONE uygulamasıyla Nicole Kidman yaşlılandırılmışı ablam.

Sen susuyorsun ve sabrediyorsun da Ören Bayan ablacığım, işte ekranları önünde bir millet de ve ben de kahroluyorum, mutsuzluğuna kemalist Atatürkçüler artı HDP ittifakı, dayanamıyoruz abla. Bu acılı anneleri Allah ne etsin HDP-PKK gibi özgürlükçü barışçı insanlara çok büyük haksızlık ediyor, bu anneler abla, kul hakkı yiyorlar, onca yılın kadın hakları savunucusu Ören Bayan’ın haklarını geçmişini geleceğini teorilerini barışını özgürlüğünü yiyorlar abla.

Bu acılı annelerin yaptığı da iş mi, ekranları başında sizi huşuyla dinleyen kemalist Atatürkçüler gibi ‘kalbim kırılıyor’, ruhum yaralanıyor, keyfim kayboluyor ve kırık tırnaklarım ve dağınık saçlarımı bir türlü toplayıp ekran başında bir türlü kendime gelemiyorum.

Sabır benim Hillary Clinton yüzlü ablacığım, sabır. PKK’ya uzanan eller bir gün elbet kırılacak ve Halk TV’deki Medya Mahallesi programınız yine aydınlık ışık mutluluk neşe ve pırıl pırıl yorumlarına ve nurlanmış eleştirilerine ve keyifli sohbetlerinize ve barış ve özürlüğüne kavuşacaktır.

Doğrusu, olmayacak bu duanız karşısında benim de kafam karıştı, çünkü, insan başka şey, dinamit başka şey, benim Burhan Kuzu yüzlü ablam.

Ne desem hangi şakayı yapsam ortalığı toplamak mümkün değil, be ablam, rezil kepaze olmuşsunuz, HDP ittifakıyla Kemalist Atatürkçü kitlelerin üstüne fitili tutuşturulmuş bu dinamiti nasıl ne uğruna ne adına niye attığınızı hala kimse anlayamıyor.