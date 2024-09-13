Nihat Genç açıkladı! İmamoğlu ifşa edilince Fatih Altaylı tehdit etti ‘Susurluk ağzını nereden öğrendin Altaylı!’
Muhalif Yazar Nihat Genç, Gazeteci Erdem Atay’ın CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sahte diplamasını ifşa edince Fatih Altaylı’dan tehdit aldığını ifade ederek, “Susurluk ağzını, Fatih Altaylı kimden öğrenmiş” dedi.
Muhalif Yazar Nihat Genç, sosyal medya hesabından Fatih Altaylı’yla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Yazar Genç, paylaşımında şunları kaydetti:
“Gazeteci arkadaşımız Erdem Atay İmamoğlu'nun sahte diplomasını ifşa edince ses Fatih Altaylı'dan geldi, aynen şu tehdit cümleleri kullandı:
'Bu adamı sustursunlar!'
Kim sustursun, nasıl sustursun, Uğur Mumcu gibi mi sustursun?
Bu Mehmet Ağar ağzını, bu Susurluk ağzını, bu derin devlet ağzını, Fatih Altaylı kimden öğrenmiş!
Derin Mehmet'le derin bağları olan bir gazeteci kullanıyor!”
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