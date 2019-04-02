Nihat Doğan'dan 'terbiyesiz' İstanbul ve Ankara tepkisi: Yalancının... Şarkıcı Nihat Doğan, sosyal medyadan yapılan ''Bir daha İstanbul ve Ankara'da konser vermeyecek'' paylaşıma ''Yalancının anasını sevsinler mi?'' diyerek 'terbiyesiz' bir şekilde tepki gösterdi.

Nihat Doğan, ''Bir daha İstanbul ve Ankara'da konser vermeyecek'' şeklinde yapılan paylaşıma ''Yalancının anasını sevsinler mi?'' diyerek 'terbiyesiz' bir şekilde cevap verdi. "Konser vermem demiş" DOKTOR JİVAGO isimli kullanıcının ''Nihat Doğan, İstanbul ve Ankara'da bi daha konser vermem demiş..!'' şeklinde attığı tweet sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. "Anasını sevsinler mi?" Hakkındaki iddiaların yayılması ardından Nihat Doğan, DOKTOR JİVAGO isimli kullanıcının "Nihat Doğan, İstanbul ve Ankara'da bi daha konser vermem demiş..!'' şeklinde attığı tweete ''Yalancının anasını sevsinler mi?'' şeklinde sert tepki gösterdi.

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