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Gündem Niğde'yi dolu vurdu!
Gündem

Niğde'yi dolu vurdu!

Niğde'de yüksek kesimlerindeki köylerde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle dere taştı, tarım arazileri zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 19:15:00 -
Niğde'yi dolu vurdu!

Niğde'nin Dündarlı beldesi ile Hacıbeyli ve Dikilitaş köylerinde öğleden sonra dolu ve sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Çatınderesi taştı, Dündarlı-Hacıbeyli yolu su altında kaldı, bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, tarım arazileri zarar gördü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, zarar tespiti için yarın bölgede incelemelerde bulunacak.

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