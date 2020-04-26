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Aktüel

Niğde’ye 84 Türk vatandaşı daha getirildi

Cibuti ve Somali’de bulunan 207 Türk vatandaşından 84’ü Niğde’ye getirildi.

2020-04-26 10:34:12 -
Niğde’ye 84 Türk vatandaşı daha getirildi

Cibuti ve Somali’de bulunan 207 Türk vatandaşından 84’ü Niğde’ye getirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Cibuti ve Somali’deki 207 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçak Kapadokya Havalimanı’na indi.


Sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak otobüslere bindirildi.


Yolculardan 84 kişi otobüslerle polis eşliğinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sultan 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.

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