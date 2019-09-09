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Niğde’ye 24 yeni doktor atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Niğde’ye 4 uzman ve 20 pratisyen olmak üzere toplam 24 hekim ataması yapıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:09
Niğde’ye 24 yeni doktor atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Niğde’ye 4 uzman ve 20 pratisyen olmak üzere toplam 24 hekim ataması yapıldı.


Sağlık Bakanlığı tarafından Niğde’ye 24 yeni doktor ataması gerçekleşti.


20 pratisyen hekim, 1 Göz Hastalıkları Uzmanı, 1 Anestezi Uzmanı, 1 Çocuk Hastalıkları Uzmanı, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesinde görev yapacak.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:09
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