Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. (Hamza Tav - Anadolu Ajansı)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 22.08 de internet sitesinde yer alan bilgiye göre Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İlçede panik içinde yaşayan çok sayıda vatandaş sokaklara döküldü. Deprem Adana ve Aksaray'da da hissedildi.

Depremde can ve mal kaybı yok

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Depremin ardından şu an için olumsuz bir rapor olmadığı öğrenildi." ifadesine yer verildi.

Depremin meydana geldiği Obruk köyünde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Bor Valisi Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve ilgili kurum yöneticileri incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Soruşturmanın ardından gazetecilere konuşan Şimşek, depremin merkez üssü Obruk köyü vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Depremde can kaybı olmadığını belirten Vali Şimşek, şunları söyledi:

"Bazı evlerde çatlak şeklinde hasarlar var. Yıkılmış bir binamız yok. Vatandaşlarımız arasında biraz panik var ama umarım devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında oluruz. , ikmal ekibimiz yine çadırlarımıza katılmak için Adana'dan yola çıktı. İnşallah bu yarayı birlikte kapatırız. İyileşir. "

Bakan Kurum: Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremle ilgili şunları söyledi:

"Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdiye kadar hasar raporu alınmayan bölgedeki il müdürlük ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. . "

"Duvarlardan birden üstümüze sıva dökülmeye başladı"

Evlerinde depreme yakalanan vatandaşlar, korkulu anlarını anlattı.

İlçeye bağlı Obruk köyünde yaşayan Ramazan Altunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde otururken deprem olduğunu ve 7-8 saniye süren sarsıntıyı anlattı.

Birden sarsılmaya başladıklarını ve elektriğin kesildiğini anlatan Altunkaya, "Duvarlardan ve sütundan alçı birden üzerimize dökülmeye başladı. İçeriden güçlükle kaçtık. Köydeki evlerde sadece ufak çaplı hasar var. " dedi.

Köylülerden İbrahim Altunkaya, depremin kısa sürdüğünü ve hemen dışarı çıktıklarını belirterek, "Duvarlar çatladı. Köyde birkaç evde hasar olduğunu söylediler. Köye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. . Tanrıya şükür can kaybı yok. " diye konuştu.

Emine Altunkaya, depremde çok korktuğunu ve evin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu belirtti.

Köyde AFAD, UMKE, itfaiye evlerinde hasar tespiti yapıyor ve sağlık ekibi hazır tutuluyor. Endişeli vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek.