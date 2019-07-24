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Niğdeli kiraz üreticileri gözünü Uzak Doğu’ya dikti!

Niğde’de Bolkarların yüksek kesimlerindeki köylerde yetiştirilen, kalibresi, kendine özgü rengi ve lezzetiyle öne çıkan kiraz, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
Niğdeli kiraz üreticileri gözünü Uzak Doğu’ya dikti!

Niğde'de Bolkarların yüksek kesimlerindeki köylerde yetiştirilen, kendine özgü rengi, lezzeti ve kalibresiyle ilgi gören kiraz, pek çok ülkede damakları tatlandırıyor.

Bolkar Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Darboğaz, Kılan, Çiftehan ve Emiler köylerinde 1600-1650 rakımda yetiştirilen kirazlar, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı sayesinde büyüklük, renk ve lezzetiyle ön plana çıkıyor.

30 bin ton

Son turfanda kiraz hasadının yapıldığı bölgede yaklaşık 26 bin dekarda 30 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye 10 bin tona yakın kiraz ihraç edilmesi  hedefleniyor. Üreticiler, gelecek yıl Çin ve Güney Kore'ye de satış yapmak için hazırlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kirazın Niğde'nin önemli ihraç ürünlerinden olduğunu söyledi.

Kentte yetiştirilen kirazların Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelere satıldığını belirten Baş, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren de Çin ve Güney Kore pazarına giriş yapacağız. Bütün tesislerimiz hazır. Niğde kirazının son turfanda diyeceğimiz bir mevsimde hasadı yapılıyor. Türkiye'nin bütün bölgelerinden kiraz çekildikten sonra yüzde 80'i Ulukışla ilçesi olmak üzere son hasat burada yapılıyor. Yüksek bölgelerde yetiştirildiği için ikliminden, toprak yapısından dolayı kirazımız çok lezzetli, çok kaliteli, aroması çok yüksek. Bundan dolayı Türkiye'nin en iyi ve kaliteli kiraz üreten illerinden birisiyiz. 2018'e göre bu yıl üreticilerimizin yüzü biraz daha gülüyor. Üründe rekolte artışımız var. 26 bin dekarda üretim yapılıyor. 30 bin tona yakın da rekolte beklentimiz var."

Ulukışla ilçesi Dikmen Kiraz Vadisi'nde 550 dönümde kiraz üretimi yapan Emirhan Orhan da bu yıl verimde geçen yıla kıyasla yüzde 20 artış olduğunu söyledi.

Kirazın yüksek rakımda yetiştirilmesinden dolayı kalitesinin iyi olduğunu dile getiren Orhan, "Buranın rakımı 1600-1650 olduğu için gece ile gündüz arasındaki yaklaşık 15-20 derece sıcaklık farkı, kirazın hem kalibresini hem de rengini, tat ve lezzetini iyileştiriyor. Son 7 yıldır kirazımızı elmamızla birlikte yurt dışına gönderiyoruz. Almanya ve Rusya'ya gidiyor. Bir sonraki gönderimde İtalya'ya gidecek" diye konuştu.

Orhan, "İkinci kez Çinli ekibi misafir ettim. Bu anlamda bir hareketlilik var. Bizim bu hareketliliği Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle biraz daha ileri götürmemiz gerekiyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen heyet de Kore ile ilgili bir çalışmanın olduğunu ve önümüzdeki yıl ihracat olabileceğini söyledi. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Evrak ve dokümanları en kısa zamanda tamamlayacağız. İnşallah önümüzdeki yıl ürünümüzü Çin ile beraber Kore'ye de vermiş olacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
  1. Niğde
  2. Bolkarlar
  3. Bolkar Dağları
  4. kiraz
  5. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş
  6. Rusya
  7. Fransa
  8. İngiltere
  9. Almanya
  10. Güney Kore

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