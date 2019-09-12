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Niğde’den ambulans helikopterle taşınan kalp Ankara’da atacak

Ankara Şehir Hastanesi ilklerine bir yenisini daha ekledi.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:51
Niğde’den ambulans helikopterle taşınan kalp Ankara’da atacak

Ankara Şehir Hastanesi ilklerine bir yenisini daha ekledi. Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile ilk kez Ankara Şehir Hastanesine getirilen organ, 5 yıldır nakil bekleyen hastaya umut oldu.


Niğde’de merdivenden düşerek hayatını kaybeden 41 yaşındaki Selda Çağlak’ın kalbi, 2 aydır Ankara Şehir Hastanesinde yatan 36 yaşındaki Osman Gökdemir’e umut oldu. Sağlık Bakanlığı, sabah saatlerinde Niğde’den gelen haberle acil nakil listesinde yer alan Osman Gökdemir için harekete geçti. Ankara Şehir Hastanesine ambulans helikopterle gelen ilk organ olma özelliği taşıyan kalp, Niğde’den yola çıkan ambulans helikopterle 1 saat 15 dakikada hastane heliportuna iniş yaptı. Kalp, sağlık ekipleri tarafından kısa süre içerisinde 5 yıldır kalp nakli olmayı bekleyen hasta Gökdemir’in hazır halde bulunduğu ameliyathaneye ulaştırıldı. Ameliyatın başarıyla tamamlanması halinde Selda Çağlak’ın kalbi Osman Gökdemir’de atacak.


Ameliyat öncesi açıklama yapan Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, 36 yaşındaki hastanın yaklaşık 5 yıldır kalp yetmezliği nedeniyle takip edildiğini belirtti. Hastaya 2 yıl önce yapay kalp cihazı takıldığını ifade eden Özatik, “2 yıldır bu cihazla hayatını idame ettirdi ama artık bu cihazla da süreç olumsuza ilerliyordu. 2 aydır hastanemizde yatıyordu. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı sistemine acil çağrıda bulunulmuştu. Sabaha karşı Niğde’den aldığımız haberle hastamıza uygun olduğu kararı verildi vericinin” diye konuştu.


Hastane açıldığından beri 7’inci kalp naklini gerçekleştireceklerini söyleyen Özatik, “Diğerlerini de yine havayoluyla transfer etmiştik ama bunlar uçakla havaalanına inmişti ve oradan ambulansla transferi sağlanmıştı. Burada direkt helikopterle transferi sağlayacağız” şeklinde konuştu.


Organ naklinin önemine değinen Özatik, Türkiye’de 2 binin üzerinde kişinin organ nakli için beklediğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:51
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