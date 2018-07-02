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Niğde'deki cinayet davasında karar çıktı

Temmuz 2016'da Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yayla kullanımı yüzünden çıkan kavgada cinayeti işlediği iddia edilen sanığa müebbet hapis cezası verildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:28
Niğde'deki cinayet davasında karar çıktı

Niğde'de 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Ethem H. ile avukatı katıldı.

Son savunmasını yapan sanık, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

''BEN ÖLDÜRMEDİM AMA İKİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM''

Mahkeme heyeti, Ethem H'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Sanık, karar açıklandıktan sonra salondaki 2 tanığa yönelik "Bu adamı öldürmedim ama ikinizi öldüreceğim." ifadesini kullandı. Bunun üzerine Ethem H. hakkında "alenen tehdit etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde 31 Temmuz 2016'da, Hasan Erten (22) ile Ethem H. arasında yayla kullanımı yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada Erten, başından silahla vurularak yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra yakalanan Ethem H. tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:28
  1. Niğde Çiftlik
  2. Azatlı
  3. arazi kavgası

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