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Aktüel Niğde'deki 5,1 büyüklüğünde deprem
Aktüel

Niğde'deki 5,1 büyüklüğünde deprem

Artçı sarsıntıların devam ettiği Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde, vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:37:06 -
Niğde'deki 5,1 büyüklüğünde deprem

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesi Obruk köyü merkezli meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle köylüler geceyi dışarıda geçirdi.

Obruk köyü merkezli dün saat 22.08'de meydana gelen depremin ardından gece boyunca çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremde birçok evin duvarında çatlaklar oluştu, bazı evlerin duvarlarında kısmen göçük yaşandı.

Artçı sarsıntılar nedeniyle tedirgin olan köylüler, geceyi AFAD'ın kurduğu çadırlarda, arabalarda ve evlerinin önünde geçirdi. Türk Kızılay, köylülere ikramda bulundu.

Köylülerden Yusuf Karakuş, AA muhabirine, deprem nedeniyle can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Herkesin sağlığı yerinde. Köydeki birçok evde hasar oluştu. Kızılayımız da buradaydı, valimiz de buradaydı, kaymakamımız da buradaydı, herkes buradaydı. Devletimiz çok şükür ilgilendi, vatandaşa hizmet etti." ifadelerini kullandı.

Şengül Karakuş ise geceyi korkudan evin önünde geçirdiklerini söyledi.

Bebeklerini balkona yatırdıklarını, artçı sarsıntı oldukça kaçtıklarını anlatan Karakuş, evlerinde hasar oluştuğunu aktardı.

Fatma Karakuş ise geceyi evlerinin önünde geçirdiklerini sabaha kadar uyumadıklarını, 3-4 defa daha sallandıklarını bildirdi.

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