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Aktüel

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 23:40:15 -
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda E.T ve M.A gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularında şüphelilerin ismini verdiği M.Ç de Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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