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Niğde'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Niğde'de jandarma ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyon sonucu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:22:00 -
Niğde'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Niğde'de, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Asayiş ekipleri, Bor İlçesine bağlı Kemerhisar Kasabasında ve Ulukışla ilçesine bağlıKılan köyünde, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

6 kişiye gözaltı

Yapılan operasyon sonucunda, M.D , A.B., S.C.U, M.D. , F.D. ve H.E gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında, evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 423 gr esrar, 0,53 gr eroin , 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 2 adet bıçak ele geçirildi.

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