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Aktüel Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
Aktüel

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:47:46 -
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.Ö'nün uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine şüpheliyi gözaltına aldı, üzerinde yapılan aramalarda 485 gram bonzai, 3,50 gram metamfetamin ele geçirdi.

E.Ö'nün ifadesi doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, 8 şüpheliyi daha yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve adreslerinde, ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek, 368 gram bonzai, 32 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 265 lira ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Afganistan uyruklu A.R. ve A.H'yi otogarda yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve çantalarında narkotik dedektör köpeği "Cessi" ile yapılan aramalarda 153 gram metamfetamin bulundu.

Yakalanan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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