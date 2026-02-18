  • İSTANBUL
Niğde'de sağlıkta sınıf atlatan hamle! Artık 'açık ameliyat' tarih oluyor: 4 yeni cihaz hizmete girdi
Gündem

Niğde'de sağlıkta sınıf atlatan hamle! Artık 'açık ameliyat' tarih oluyor: 4 yeni cihaz hizmete girdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Niğde'de sağlıkta sınıf atlatan hamle! Artık 'açık ameliyat' tarih oluyor: 4 yeni cihaz hizmete girdi

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bünyesine kattığı 4 yeni 'Artroskopi' cihazıyla ortopedi servisinde yeni bir dönem başlattı. Vatandaşlar artık bıçak altına yatmadan, kapalı yöntemle çok daha hızlı iyileşecek.

Niğde’de sağlık hizmetlerinin kalitesini artıran ve vatandaşın konforunu önceleyen önemli bir teknolojik yatırım hayata geçti. Hastane envanterine dahil edilen son teknoloji 4 yeni artroskopi cihazı, ortopedi kliniğinde tanı ve tedavi süreçlerini hem hızlandıracak hem de daha güvenli hale getirecek.

KAPALI YÖNTEMLE "BIÇAKSIZ" TEDAVİ DÖNEMİ

Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Kadir Eren Biçer, bu cihazların modern cerrahinin en önemli araçları olduğunu vurguladı. Artroskopinin "kapalı cerrahi" yöntemi olduğunu belirten Biçer, sistemin çalışma prensibini şöyle özetledi: "Eklem içine açılan çok küçük kesilerden yerleştirilen kamera ve ince cerrahi aletler sayesinde, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ile ameliyatlar çok daha güvenli ve hassas şekilde gerçekleştiriliyor."

DAHA AZ AĞRI, REKOR SÜREDE İYİLEŞME

Yeni cihazların hastalara sunduğu en büyük avantaj ise ameliyat sonrası süreçte ortaya çıkıyor. Açık ameliyatlara kıyasla çok daha az ağrıya neden olan bu teknoloji, kısa iyileşme süresi ve minimal doku hasarı ile dikkat çekiyor. Böylece hastalar, zorlu nekahet dönemleri geçirmeden günlük yaşamlarına hızla dönebiliyor.

TEPEDEN TIRNAĞA TÜM EKLEMLERDE KULLANILACAK

Hastaneye kazandırılan cihazların kullanım alanı da oldukça geniş. Dr. Biçer, bu teknolojinin sadece diz ameliyatlarında değil; omuz, ayak bileği, dirsek, el bileği ve kalça ameliyatlarında da aktif olarak kullanılacağını belirtti. Süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Biçer, "Cihazlar eklem cerrahisinde çok daha etkin çözümler sunacak" dedi.

