Niğde'de sağanak hayatı felç etti! Caddeler suyla doldu, sanayi sitesinde sürücüler mahsur kaldı!
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Niğde'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak yağış, kent genelinde ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yer yer etkisini artıran yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, özellikle Ata Sanayi Sitesi mevkiinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
SANAYİ SİTESİNDE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından başlayan sağanak, kısa sürede şehir merkezindeki ana arterlerde ve ara sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Suyla dolan yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, Ata Sanayi Sitesi çevresinde zor anlar yaşadı.
EMNİYET EKİPLERİNDEN SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI
Şiddetli yağışla birlikte görüş mesafesinin yer yer düşmesi üzerine Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahada önlemlerini artırdı. Trafik ekipleri, olası kazaların önüne geçmek amacıyla sürücüleri hız yapmamaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.