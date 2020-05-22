Niğde’de ramazan dolu dolu geçti

Anadolu’da bir başka güzelliği olan Ramazan coşkusunu vatandaşlarının yüreğinde hissettirmeye gayret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptıklarını ve bayramla ilgili mesajını şöyle dile getirdi:

Sahura bando eşliğinde kalktılar

Niğde’de vatandaşlar, Ramazan boyunca bando takımının söylediği marş ve şarkılar eşliğinde sahura kalktı. Bando takımının sesiyle sahura uyanan kimi vatandaşlar sahur yemeklerini hazırlamaya koyulurken, kimi vatandaşlarda evinin balkon ve pencerelerinden sokak sokak çalan bando takımına destek verdi. Belediye tarafından organize edilen sahura uyandırma bandosu birçok vatandaş tarafından takdirle karşılandı. Sahura kalkan vatandaşlar da balkona ve pencereye çıkarak dinledikleri şarkılara alkış tuttu. Bazı araç sürücüleri ise korna ile bando takımına eşlik etti.

Şehre nefes aldıracak projeler

Anadolu’nun hızla gelişen ve büyüyen illerinden olan Niğde’de, Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in gayretleri, ortaya konulan politikalar ve halkın benimsediği hizmetlerle gözle görülür bir seviyeye geldi. Şehrin nefes almasına ve tanınmasına daha fazla katkı sağlayacak hizmetler arasından öne çıkan üç tanesi ise şunlar:

Kale Projesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Niğde Belediye Başkanlığı tarafından başlatılarak takibi sağlanan ‘Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme’ projesinde somut adımların atılmasına sayılı zaman kaldı.

TOKİ Başkanlığı tarafından görevlendirilerek kale ve çevresinde bulunan yerleşim alanlarında tek tek inceleme yaparak yol haritasının belirlenmesini sağlayan müşavir mimarlık firması Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in de katılımlarıyla kale bölgesinde incelemelerde bulundu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yerinde incelemelerde bulunduğu proje kapsamında bölgede yapılması planlanan çalışmalar hakkında toplantıda hazır bulunan belediye ve TOKİ başkanlığı ekiplerinden bilgi alarak bölgede incelemeler yaptı.

Dünyada Ses Getirecek Bir Dönüşüm

Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesini yakından takip ederek hızlanmasını sağlayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Kale projesi çalışmalarımızı hızlandırdık. Niğde Kalesinde TOKİ Başkanlığının görevlendirmiş olduğu müşavir mimarlık ekibi ile incelemelerde bulunduk. Değil Türkiye’de dünyada ses getirecek bir dönüşüm projesi yapacağız. Tarihi yenileme alanı olarak gerçekleştireceğimiz projemiz kapsamında Niğde Kalesi ve çevresi bundan yüzlerce yıl önce nasılsa o yapıyı gün yüzüne çıkartacak bir proje gerçekleştireceğiz. Gün yüzüne çıkartırken de bu bölgeyi bir cazibe merkezi haline getireceğiz.

Koruma ve yenileme

Niğde’nin kaderini değiştirecek bir proje olacak. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız, TOKİ Başkanlığı ve projede emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok zor bir proje olmasına rağmen önümüzdeki bir yıl içerisinde ilk kazmayı vurup dört yıl içerisinde hem ülkemize hem de Niğde’mize kazandıracağımız projeden şehrimiz adına umutluyuz inşallah tamamlandığında şehrimizin kaderini değiştireceğiz. Bu projenin diğer projelerden farkı koruma ve yenileme projesi olması ve Niğde’de ilk defa uygulanıyor olması. Proje sonuna gelindiğinde dünyada da örnek bir çalışma olacak” dedi.

Katlı Kavşak Projesi Hayata Geçiyor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentimiz merkezinde trafik akışını rahatlatmak amacıyla adaylık sürecinde proje kitapçığında yer verdiği projelerin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarına ivme kazandırdı.

2020 sonunda hizmette

Trafik akışını engelleyen kesimlerde üst geçit ve katlı kavşak yapımlarında kararlı olduklarına işaret eden Niğde Belediye Başkanı Özdemir, “Eski Kayseri yolu Ditaş Kavşağı Demiryolu Üst Geçidi düzenleme çalışmaları başladı. 20 metre genişliğinde ve çift şerit halinde yapılacak olan üst geçit 2020 yılı sonunda tamamlanacak” dedi.

“İl Özel İdaresi Önü Katlı Kavşak” projesinin ihalesi ile yer tesliminin gerçekleştirildiğini belirten Niğde Belediye Başkanı Özdemir, “İl Özel İdaresi önü ile yeni Terminale giden yolu kapsayan Demiryolu hemzemin geçidini de içerisine alan ve bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltarak trafik güvenliğini artıracak olan katlı kavşak düzenlemesi yapılacak” diye konuştu.

350 günde tamamlanacak

“İl Özel İdaresi Önü Katlı Kavşak” proje bedelinin 10 milyon 464 Bin 546 lira olduğunu, söz konusu proje kapsamında iki şeritli gidiş-geliş yol yapılacağını vurgulayan Niğde Belediye Başkanı Özdemir, “İhalesi yapılarak yer teslimi gerçekleştirilen projenin yapımı 350 işgünü içerisinde tamamlanacak. Söz konusu alanda kamulaştırma çalışması gerçekleştirilecek” dedi.

Ditaş Kavşağı ve Demiryolu Üst Geçidi İnşaatı Başladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ditaş Kavşağı ve demiryolu üst geçidi çalışmalarının başladığını açıkladı. Niğde için büyük önem arz eden, birçok kazanın yaşandığı ve Niğde’nin kanayan yaralarından olan Ditaş Kavşağı ve demiryolu üst geçidi ile Niğde ili arasındaki bulvarı kesen demiryolu trafik akışını engellemektedir. Demiryolu araç üst geçidi, eski Kayseri yolu Ditaş önüne yeni kavşak düzenleme çalışmaları başladı. 20 metre genişliğinde ve çift şerit halinde yapılacak olan üst geçit 2020 yılı sonunda tamamlanacaktır. Başkan Özdemir, “Seçim kitapçığımızda ne söz vermişsek her birini bir bir yerine getiriyoruz. Ditaş Kavşağı demiryolu üst geçidi çalışmalarımız hayırlısıyla başladı. Şehrimize en çok yakışacak olan projelerimizden birisi de budur. Her sözümüzü tek tek yerine getireceğiz. Amacımız; milletimize hizmet etmek, milletimizin yaşam kalitesini daha yukarıya çıkarmak. Projelerimizde desteklerini bizden esirgemeyen milletvekillerimize teşekkür ederim” dedi.

19 Mayıs coşkusu Niğde’de bir başka güzel geçti

Niğde Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıldönümü coşkusunu mahalle ve caddelerde en güzel şekilde yaşattı. Corona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan Niğdelilere özel bir program hazırlayan Niğde Belediyesi bando takımı, Ömer Halisdemir Meydanı’ndan Derbent Kavşağı’na kadar yürüyerek marş ve şarkı seslendirdi. Niğdeliler mahalle mahalle gezen bando ekibine camlardan ve balkonlardan alkışlarla eşlik etti. Bazı vatandaşlar Türk bayraklarını sallayarak bando ekibe destek verdi. Programda sosyal mesafeye de dikkat edildi.