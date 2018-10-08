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Niğde'de otomobiller çarpıştı: 4’ü çocuk 8 yaralı

İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:49
Niğde'de otomobiller çarpıştı: 4’ü çocuk 8 yaralı

Kaza, Selçuk Mahallesi Salı Pazarı önünde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Cami istikametine giden 38 TR 038 plakalı hafif ticari araç ara yoldan gelen 51 BK 943 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan aracın içerisinde bulunan Zeynep Y.(7), Şevvel A. (20), Elif A. (1), Menşure A. (63), Aşure A. (31), Muhammed A. (5), Hatice Y.(31) ve Ecrin Y. (5) yaralandı.

Kazada durumu ağır olan 5 yaşındaki Ecrin Y. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Minik çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu için Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 10:49
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