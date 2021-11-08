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Gündem Niğde'de makaron baskını
Gündem

Niğde'de makaron baskını

Niğde'de bir kamyonda 4 milyon 700 bin makaron ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 16:06:00 -
Niğde'de makaron baskını

Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 4 milyon 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 kamyonu durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 4 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücüler N.Y. ve E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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