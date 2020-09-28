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Aktüel Niğde'de kepçe operatörünü öldüren zanlı, Konya'da yakalandı
Aktüel

Niğde'de kepçe operatörünü öldüren zanlı, Konya'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:59:16 -
Niğde'de kepçe operatörünü öldüren zanlı, Konya'da yakalandı

KONYA (AA) - Niğde'de kepçe operatörü Ramazan Akbey'i iş makinesiyle çalışırken silahla öldüren zanlı, Konya'nın Ereğli ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde'nin Bor ilçesinde Akbey'i öldürdükten sonra firar eden şüpheli T.A'nın ilçeye gelebileceği bilgisini aldı.

Bu kapsamda çevre araştırması yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, T.A'yı Yeni Sanayi Sitesi yolunda gözaltına aldı.

Cinayet zanlısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde kepçeyle çalışan Ramazan Akbey (28), dün av tüfeğiyle ateş açılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Zanlı T.A, olaydan sonra kaçmıştı.

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