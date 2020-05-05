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Aktüel

Niğde'de karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:11:58 -
Niğde'de karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı

NİĞDE (AA) - Almanya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Niğde'de yurtta karantinaya alınan Türk vatandaşları, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 22 Nisan'da Almanya'dan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 232 Türk vatandaşının gözlem süresi doldu.

Sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle evlerine gönderilmeye başlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 24 Nisan'da Azerbaycan ve Danimarka'dan getirilen 415, 26 Nisan'da Cibuti ve Somali'den getirilen 84 Türk vatandaşının yurtlardaki karantina süreleri devam ediyor.

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