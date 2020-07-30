Niğde'de kaçak avcılara 29 bin 363 lira ceza uygulandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de kaçak avcılık yapan 4 kişiye 29 bin 363 lira ceza kesildi.

Altunhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi av koruma timlerince yapılan yol kontrol uygulaması sırasında 4 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.

Şüphelilere, bir kaya güvercini ile 11 çil keklik avladıkları için 13 bin 15 lira, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten de 16 bin 348 lira olmak üzere toplam 29 bin 363 lira ceza uygulandı.



