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Aktüel Niğde'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Niğde'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:37:03 -
Niğde'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir evde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alay beldesinde izinsiz kazı yürütüldüğü ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evin altına kazılan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünelde, 9 plastik kova, çapa, demir manivela, 3 kürek, 2 kazma, yaklaşık 5 metre uzunluğunda ucunda demir kanca bulunan ip, metre, 12 kalem pil, el ve baş feneri, 3 projektör ile uzatma kablosu ele geçirdi.

Operasyonda, izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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