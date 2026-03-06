Niğde'de gönül sofraları yetim çocuklar için kuruldu

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir’in ev sahipliği yaptığı anlamlı buluşmada, Ramazan ayının bereketi ve şehrin birlik ruhu paylaşıldı.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Şehrin manevi iklimine uygun olarak düzenlenen iftar programına; Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve eşi Hacer Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve eşi Emine Okyar ile il protokolünden çok sayıda isim katıldı. Başkan Özdemir ve eşi, masaları tek tek gezerek yetim çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi.

BAŞKAN ÖZDEMİR: "BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

İftarın ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, birlik mesajı vererek şunları söyledi: "Bugün Ramazan'ın 15. günü ve gerçekleştirdiğimiz en anlamlı iftarlardan birinde sizlerle bir aradayız. Bizler; dünyaya yetim olarak gözlerini açan, âlemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygamber'in ümmetiyiz. Bu yüzden buradaki çocuklarımızın her biri bizlere emanettir. Gücümüz yettiğince her zaman yanınızda olmaya, her türlü ihtiyacınızda size destek vermeye gayret edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz."



ÇOCUKLAR İÇİN UNUTULMAZ BİR AKŞAM

İftar sofralarındaki samimi sohbetlerin ardından çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Geleneksel Karagöz-Hacivat gölge oyunuyla keyifli anlar yaşayan minikler, illüzyon gösterilerini büyük bir heyecanla takip ederek unutulmaz bir akşam geçirdi.