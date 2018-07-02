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Niğde'de FETÖ'nün üst düzey yöneticileri yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üst düzey yöneticisi olan 4 kişi, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:26
Niğde'de FETÖ'nün üst düzey yöneticileri yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda  FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasında yönetici konumunda olan ve yaklaşık 3 yıldır firarı olarak aranan 4 şüphelinin Mersinde örgüte ait gaybubet evlerinde saklandığını belirlendi.

4 farklı adrese yapılan operasyonda il manevi imamı, örgütün il mütevelli heyetinden, örgüt yöneticisi, örgüte ait  kolej kurucusu, örgüt finansörü, örgütün Türkçe olimpiyatları finansörü ve iş adamı olan C.A. , örgütün il mütevelli heyetinden örgüt yöneticisi, örgütün finansörü  örgüte ait şirket yöneticisi  ve para kasası iş adamı O.E. , örgütün il mütevelli heyetinden, örgütün kadın yapılanmasından sorumlu, örgüt yöneticisi F.E. ve örgütün il mütevelli heyetinden, örgüt finansörü, örgüte ait derneklerde üyeliği bulunan iş adamı K.B.  yakalanarak gözaltın alındı.

Yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ,dijital materyaller, bir miktar para ile külçe altın da ele geçirildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:26
  1. Niğde
  2. Mersin
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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