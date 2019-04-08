Niğde'de FETÖ'cü kadın enselendi
Niğde'de FETÖ'ye yönelik davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın tutuklandı.08 Nisan 2019 Pazartesi 09:28
Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan D.G, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Gıda mühendisi olarak çalıştığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile ilişiği kesilen D.G'nin, Niğde'de FETÖ'nün kadın yapılanması içinde bulunduğu belirtildi.
YORUM YAZ