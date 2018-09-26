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Niğde'de FETÖ firarisi yakalandı!

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan şahıs yakalandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 20:13
Niğde'de FETÖ firarisi yakalandı!

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen R.Ü'yü, kent merkezinde gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 20:13
  1. Niğde
  2. fetö

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