Niğde'de FETÖ firarisi yakalandı!
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan şahıs yakalandı.26 Eylül 2018 Çarşamba 20:13
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen R.Ü'yü, kent merkezinde gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
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