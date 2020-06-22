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Aktüel

Niğde'de FETÖ firarisi babasının evinde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:53:55 -
Niğde'de FETÖ firarisi babasının evinde yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan aranan H.H.Ş'nin, merkeze bağlı Dündarlı beldesinde yaşayan babasının evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.Ş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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