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Aktüel

Niğde'de eski damadı tarafından bıçaklanan adam yaşam mücadelesini kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-09 13:49:42 -
Niğde'de eski damadı tarafından bıçaklanan adam yaşam mücadelesini kaybetti

NİĞDE (AA) - Niğde'de boşandığı eşini öldüren zanlının yaraladığı eski kayınbabası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eski damadı B.K. tarafından 30 Temmuz'da bıçakla yaralanan Ahmet Yılmaz (54), 10 gündür tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

B.K, 30 Temmuz'da Şah Süleyman Mahallesi Cabbar sokakta ailesiyle yaşayan eski eşi Süheyla Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürmüş, eşinin annesi Meral ve babası Ahmet Yılmaz'ı yaralamıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan B.K, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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