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Aktüel Niğde'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı kınandı
Aktüel

Niğde'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı kınandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Azerbaycanlı öğrencileri basın açıklaması yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 19:28:55 -
Niğde'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı kınandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de eğitim gören bir grup Azerbaycanlı öğrenci, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı öğrenciler, Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelerek Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Grup adına açıklama yapan Behbud Yağnalı, Ermenistan'ın 12 Temmuz'da da Azerbaycan'ın Tovuz kentine saldırı düzenlediğini hatırlattı.

Azerbeycan Devleti'nin bu saldırıya sert şekilde karşılık vererek püskürttüğünü belirten Yağnalı, "Ermenistan tarafı tüm uluslararası anlaşmaları çiğneyerek Azerbeycan halkına saldırdı ve bardaktaki suyu taşırdı. Ermenistan'ın tekrar Azerbaycan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Şu an Karabağ bölgesinde ciddi çatışmalar yaşanıyor. Azerbaycan bu saldırılara başarılı şekilde cevap verdi ve hali hazırda savaş devam ediyor. Azerbaycanlı öğrenciler olarak bu durumu duyurmak boynumuzun borcu. Türkiye'ye bize destek verdiği için çok minnettarız. İnşallah Karabağ işgalden azad olacak, Türk yurdu turan olacak." ifadelerini kullandı.


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