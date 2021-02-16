Niğde'de bugün okullar tatil mi? Niğde'de yarın okullar tatil mi? Niğde’de yüz yüze eğitim var mı?
Niğde’de okullar tatil edildi mi? Niğde’de yüz yüze eğitim tatil mi? soruları hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Türkiye genelindeki köy okulları ve anaokulları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başladı. Ancak ülke genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar bugün için tatil edildi. Peki, Niğde'de bugün 16 Şubat Salı okullar tatil edilecek mi? Niğde’de yarın okul var mı? İşte Niğde son dakika haberleri.
Niğde Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava koşulları yoğun kar ve buzlanma nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ve ilçelerdeki köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullar, resmi ve özel anaokulları ile destekleme ve yetiştirme kursu veren özel ve resmi okullarda yüz yüze eğitime 16-17 Şubat tarihlerinde ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı kaydedildi.
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