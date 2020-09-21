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Aktüel Niğde'de bir korkutan deprem daha
Aktüel

Niğde'de bir korkutan deprem daha

Dün akşam 5,1 şiddetinde depremle sarsılan Niğde'de sabah saatlerinde 4,1 şiddetinde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 07:50:00 -
Niğde'de bir korkutan deprem daha

Dün akşam saat 22.08'de 5,1 şiddetinde depremin meydana geldiği Niğde'de bu sabah 06.37'de bir sarsıntı daha yaşandı.

Niğde'nin Bor ilçesi bir kez daha sallandı. Dün akşam vatandaşların paniklemesine neden olan depremin yaşandığı Niğde'de bu sabah bir kez daha sarsıntı yaşandı.

Aynı ilçede bu sabah yine deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, yerin 7,03 kilometre derinliğinde saat 06.37'de meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremin merkez üssü yine Bor ilçesi.

Dün akşam da sallanmıştı

Dün akşam saat 22.08'de Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

6,97 kilometre derinlikte meydana gelen deprem ilçede vatandaşların paniklemesine neden olmuştu.

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