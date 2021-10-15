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Yerel Niğde'de 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildi
Yerel

Niğde'de 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 11:17:00 -
Niğde'de 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda kaçak 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik farklı tarihlerde 3 operasyon düzenledi.

Ekipler, 2 kamyon ve bir tırda yaptıkları aramalarda, 7 milyon 250 bin kaçak makaron buldu.

Gözaltına alınan 3 araç sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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