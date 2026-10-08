Niğde'de 60 yaş ve üzeri 49 öğrenci üniversiteli oldu: İlk dersi rektör verdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde kurulan "60+ Tazelenme Üniversitesi"nde ilk ders yapıldı; açılış programındaki dersi Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında kurulan program, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kapılarını ileri yaştaki öğrencilere açtı.

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Nalan Gördeles'in verdiği bilgiye göre programa 49 öğrenci kayıt yaptırdı. Program; 60 yaş ve üzerindeki vatandaşların yaşam boyu öğrenmesini, sosyal hayata aktif katılımını ve kişisel gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Açılış dersinde değerler eğitimi işlendi; üniversitenin toplumsal katkı çalışmaları ve şehirle bütünleşmesinin önemi ele alındı. İlk derste yaklaşık 50 öğrenciyle buluştuklarını belirten Uslu, üniversitelerin yalnızca gençlere eğitim veren kurumlar olmadığını, toplumun her kesimine katkı sunması gerektiğini anlattı.

"İleri yaştaki öğrencilerimizle bugün bir araya geldik. İlk dersi vermek de bana nasip oldu. Öğrencilerimizle değerler eğitimi üzerine konuştuk" diyen Uslu, üniversite-şehir bütünleşmesini ve toplumsal katkıyı son derece önemsediklerini, çalışmalarını bu doğrultuda kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Devam zorunluluğu ve sınavlar da olacak

Uslu, programın yalnızca sosyal etkinliklerden oluşmadığını, düzenli bir eğitim sürecini kapsadığını ve öğrencilerin diğer üniversite öğrencileri gibi belirli sorumluluklarının olacağını dile getirdi. Bakanlıkla yürütülen çalışmanın örnek olmasını istediklerini belirten rektör, ileri yaştaki öğrencilerle yaklaşık iki yıl birlikte olacaklarını, öğrencilerin her hafta farklı dersler alacağını ve eğitimi tamamladıklarında diplomalarını alacaklarını aktardı.

Uslu, "Şu anda kendilerine öğrenci kimlik kartları veriliyor. Diğer öğrencilerimizde olduğu gibi devam zorunluluğu ve sınavların da bulunduğu bir üniversite eğitimi başladı. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İlk dönem 12 hafta sürecek

Gördeles, programın Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile üniversiteler arasında imzalanan protokollere dayandığını, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin projeye 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla başladığını anlattı.

Yaş almanın getirdiği bilgi, deneyim ve tecrübeyi son derece değerli bulduklarını vurgulayan Gördeles, "Bizim amacımız, ileri yaştaki bireylerin sahip oldukları yaşam tecrübelerini akademisyenlerimizin bilimsel bilgileriyle birleştirmek ve birlikte öğrenebileceğimiz bir eğitim ortamı oluşturmak" diye konuştu.

İlk dönem 12 hafta sürecek; eğitimler teorik ve uygulamalı çalışmalarla desteklenecek. Müfredatta ileri yaşta ruh sağlığının korunması, bedensel sağlığın desteklenmesi, müzik, sanat, bağımlılıkla mücadele, şiddetle mücadele ve dijital okuryazarlık gibi alanlar yer alıyor. Öğrencilerin toplumsal hayata katkı sunabilecekleri projelerde görev almaları da sağlanacak.

Dört dönemlik eğitimi tamamlayan öğrenciler mezuniyet belgesi alacak. Programın uzun soluklu planlandığını belirten Gördeles, "İki yıl ve dört dönemin ardından öğrencilerimize mezuniyet belgesi vereceğiz. Ancak bizim hedefimiz bununla sınırlı değil. Eğitim sürecini dört yıla kadar uzatarak lisans eğitimi gibi tamamlamayı düşünüyoruz. Gelecek yıl da yeni öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra yeniden okul sırasında

Açılış dersine katılan öğrenciler, yıllar sonra yeniden okul sıralarına oturmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadı. Öğrenciler, üniversite ortamında bulunmaktan ve yeni bilgiler edinmekten memnun olduklarını dile getirdi.