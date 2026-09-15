Niğde'de 60+ Tazelenme Üniversitesi 6 Ekim'de derslere başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında 6 Ekim'de derslere başlayacak. Üniversitenin öğrencileri, üniversite eğitimi almak isteyip çeşitli nedenlerle bu imkâna kavuşamayan ya da kendini farklı alanlarda geliştirmek isteyen 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan oluşacak.

NÖHÜ'de düzenlenen tanıtım programına Vali Nedim Akmeşe, Niğde Belediye Başkan Vekili Bülent Küçüktuna, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenci adayları ve davetliler katıldı. 60 yaş ve üzerindeki bireylerin üniversite ortamında yaşam boyu öğrenme süreçlerine katılmasını, bilgi ve becerilerini geliştirmesini, sosyal ve kültürel hayatta daha aktif rol almasını amaçlayan uygulamanın ayrıntıları programda katılımcılarla paylaşıldı.

Haftada iki gün, ikişer saat ders

Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Nalan Gördeles, projenin hazırlıklarının yaklaşık bir yıldır sürdüğünü, eğitim faaliyetlerinin 6 Ekim itibarıyla başlayacağını söyledi. Gördeles, projeyle "yaşlılığın gülen yüzünü ve bilgeliğini topluma yararlı kılmayı" amaçladıklarını belirtti.

Program 12 hafta sürecek. Öğrenciler haftada iki gün, ikişer saat teorik ve uygulamalı derslere katılacak; ders programında kendini tanıma ve iletişim başta olmak üzere farklı alanlardaki eğitimler yer alacak. Gördeles, derslerin alanında uzman gönüllü akademisyenlerce verileceğini, ilk dersi ise Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'nun vereceğini aktardı. Koordinatör, öğrencilerle birlikte toplum yararına projeler de geliştireceklerini kaydetti.

Mezuniyet için iki yıl devam şartı

Rektör Uslu, Tazelenme Üniversitesi fikrinin yaklaşık bir buçuk yıl önce yapılan bir ziyaretin ardından gündemlerine geldiğini anlattı; üniversite eğitimi almak isteyip çeşitli nedenlerle bu imkâna kavuşamayan veya kendini farklı alanlarda geliştirmek isteyen 60 yaş ve üzerindeki bütün vatandaşları programa davet etti. Uygulamanın NÖHÜ açısından bir ilk olduğunu ifade eden Uslu, öğrencilerin mezun olabilmesi için dört dönem, yani iki yıl boyunca zorunlu derslere devam etmesi gerektiğini söyledi.

Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin üniversite yaşamının bir parçası olacağını vurgulayan Uslu, "Öğrencilerimize kimlik kartları verilecek ve diğer öğrencilerimizden hiçbir farkları olmayacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz için mezuniyet ve kep töreni düzenleyerek diplomalarını takdim edeceğiz" dedi.

Vali Akmeşe: "Öğrenmenin yaşı olmadığına inanıyoruz"

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, öğrenmenin hayatın her döneminde devam ettiğini belirtti: "Öğrenmenin yaşı olmadığına inanıyoruz. İnsan, hayatının her döneminde öğrenmeye, kendini geliştirmeye, yeni dostluklar kurmaya ve toplumsal hayatın içerisinde aktif bir şekilde yer almaya devam eder."

Büyüklerin yılların birikimiyle edindiği hayat tecrübesini toplum açısından değerli gören Akmeşe, bu tecrübenin yeni bilgilerle buluşması ve kuşaklar arasındaki bağların güçlendirilmesi üzerinde durdu. Vali, 60+ Tazelenme Üniversitesi'ni, 60 yaş ve üzerindeki vatandaşların bilgi ve birikimlerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel hayata daha güçlü katılımlarını destekleyen bir sosyal sorumluluk projesi olarak nitelendirdi; öğrencilere sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

Tanıtım programında Tazelenme Üniversitesi'nin ilk öğrenci adaylarından Abdurrahim Özgün de katılımcılara hitap etti. Lansman, şiir ve müzik konseriyle sona erdi.