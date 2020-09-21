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Aktüel Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Aktüel

Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem

Depremde evi hasar gören Ramazan Altunkaya: "Duvarlardan, kolondan bir anda üzerimize sıva dökülmeye başladı. İçeriden zor kaçtık"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 00:27:45 -
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

İlçeye bağlı Obruk köyünde yaşayan Ramazan Altunkaya, AA muhabirine, evde otururken deprem olduğunu ve sarsıntının 7-8 saniye sürdüğünü söyledi.

Bir anda sallanmaya başladıklarını ve elektriklerin kesildiğini anlatan Altunkaya, "Duvarlardan, kolondan bir anda üzerimize sıva dökülmeye başladı. İçeriden zor kaçtık. Köyde sadece evlerde hasar var." dedi.

Köylülerden İbrahim Altunkaya da depremin kısa sürdüğünü ve hemen dışarıya çıktıklarını belirterek, "Duvarlar çatladı. Köyde birkaç evde hasar olduğunu söylediler. Köye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Şükürler olsun can kaybı yok." diye konuştu.

Emine Altunkaya ise deprem anında çok korktuğunu dile getirerek, evin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu ifade etti.

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