  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Aktüel

Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz: - "Bize herhangi bir şey ulaşmadı"

Yeniakit Publisher
2020-09-20 23:05:02 -
Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem

NİĞDE (AA) - Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, ilçede meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine henüz hasar, can veya mal kaybıyla ilgili bir olumsuzluğun yansımadığını söyledi.

Yavuz, AA muhabirine, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

"Bize herhangi bir şey ulaşmadı." diyen Yavuz, ne hasar ne yaralı bilgisi gelmediğini ifade etti.

Deprem, Adana ve Aksaray'da da hissedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Artık gücünüzün farkına varın'
Okur Postası

'Artık gücünüzün farkına varın'

Gazetemiz okurlarından Bülent Düğenci, "Artık gücünüzün farkına varın" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Almanya'dan Yunanistan ve sahibi Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı
Gündem

Almanya'dan Yunanistan ve sahibi Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını bir türlü hazmedemeyen Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan ve sahibi Fransa’nın provokasyonlarına Alm..
Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu
Gündem

Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu

Türkiye'nin İHA'lar konusundaki serüveni Arap medyasında gündem oldu. Türkiye'nin bu alanda dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldiğini ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı