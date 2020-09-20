Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem

NİĞDE (AA) - Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, ilçede meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine henüz hasar, can veya mal kaybıyla ilgili bir olumsuzluğun yansımadığını söyledi.

Yavuz, AA muhabirine, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

"Bize herhangi bir şey ulaşmadı." diyen Yavuz, ne hasar ne yaralı bilgisi gelmediğini ifade etti.

Deprem, Adana ve Aksaray'da da hissedildi.



