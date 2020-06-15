  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Niğde Valisi Şimşek’ten ’Korona virüs’ uyarısı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarının tekrar arttığını söyleyerek, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:24:21 -
Niğde Valisi Şimşek’ten ’Korona virüs’ uyarısı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarının tekrar arttığını söyleyerek, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.


Vali Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef ilimizde korona virüs pozitif vaka sayıları tekrar tırmanışa geçmiştir. Normalleşme sürecinde de lütfen bu kurallara uyalım. Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına dikkat edelim, kurallara uymayanları uyaralım" uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı