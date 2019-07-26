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Niğde Tarıma Dayalı OSB için yer belirleme süreci başladı

Bor ilçesine kurulacak olan Tarıma Dayayı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yer belirleme toplantısı yapıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:49
Niğde Tarıma Dayalı OSB için yer belirleme süreci başladı

Bor ilçesine kurulacak olan Tarıma Dayayı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yer belirleme toplantısı yapıldı.


Niğde’nin yeni hedeflere ve kalkınma hamlelerinde tarımsal olarak büyük bir katkı ve önem kazandıracak olan OSB’nin yer belirleme süreci resmen gerçekleşti. Böylece Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in de sözlerinde ifade ettiği üzere “Önemli ve ciddi bir yok kat edildi” dedi.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Başkanlığında Bor Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yer seçimi toplantısı yapıldı.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol, İl Müdürümüz Asım Baş, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Etüt ve Proje Çalışma Grup Sorumlusu Fethi Molla ile kamu kurumlarının bölge ve il temsilcileri katıldı.


Niğde’nin yeni hedefleri


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek toplantı açılışında yaptığı konuşmada, “ Niğde’nin bundan sonraki hedefi meyve ve sebze üretiminde olduğu gibi hayvancılıkta da atılım yapmak ve 2023 hedeflerine yaklaşmaktır. Bu sebeple de Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesini hayata geçirmek için yola çıkmış bulunuyoruz. Memnuniyetle söyleyebilirim ki bugüne kadar önemli bir mesafe kat ettik.


Temelini hep birlikte atacağız


Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığımızın yetkilileri İlimize gelerek ön incelemeleri yapmıştı, bugünde yer belirlemek için toplanmış bulunuyoruz. İnşallah bu toplantıda İlimiz için çok önemli olan bu yatırımın temellerini hep birlikte atacağız. Projede emeği geçen Niğde proje ekibi başta olmak üzere İl Tarım Müdürümüz ve İl Tarım Müdürlüğü yetkililerimize, Bor Belediye Başkanımıza, Bor Ziraat Odasına, Özel İdaremize ve en önemlisi Tarım ve Orman Bakanımız başta olmak üzere Fethi Bey başkanlığındaki komisyonumuza Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerimize teşekkür ediyorum, bu yatırımın şimdiden İlimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.


Konuşmaların ardından Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için belirlenen yer ile ilgili kamu kurumları temsilcilerinin görüşleri alındı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:49
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