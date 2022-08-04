  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Niğde, stadını bekliyor
Spor

Niğde, stadını bekliyor

Yıllarca amatör liglerde, 3. Ligde ve 2. Ligde Niğde’yi profesyonelce başarıyla temsil eden Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nün mevcut stadyumu iki yıl önce yıkılıp bir türlü yeni stadyuma başlanamadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 10:52:00 -
Niğde, stadını bekliyor

Dursun Suna  Niğde

Yıllarca amatör liglerde, 3. Ligde ve 2. Ligde Niğde’yi profesyonelce başarıyla temsil eden Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nün mevcut stadyumu iki yıl önce yıkılıp bir türlü yeni stadyuma başlanamadı, sezon sonunda müsabakalar bir kısmı Niğde Ömer Halisdemir üniversite kampüs stadyumunda oynamıştı, komşu illerde oynamak zorunda kaldı, bunun sonucunda da taraftarından uzak kalan Niğde Anadolu Futbol Kulübü başarı ile mücadele ettiği 2. Ligden 3. Lige düştü.

Yıkılan 5 Şubat Stadyumu son yıllarda Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş’ı ve Süper Lig takımı Antalyaspor gibi bir çok kulüpleri Niğde’de ağırladı. 1960 yıllarında yapılan 5 Şubat Stadyumunun yıkılan yerine bir türlü yapılamadı, başta taraftarlar ve spor camiası büyük sıkıntı yaşıyor.

Altınordu’nun Niğde’deki projeleri neticesinde birçok önemli futbolcuları yetiştirip 2. lig ve 1. lig takımlarına oyuncu yetiştirdi, süper Lig’de forma giyiyor. Bazıları da yurtdışı takımlarının radarına girdi. Ancak Altınordu yetersiz destek ve tesis sorunları nedeniyle Niğde’den çekilmişti ve takımın sahipsiz kalması taraftarda endişe ve üzüntüye sebep olmuştu. Hükümetimiz döneminde cumhuriyet tarihin de en büyük spor yatırımları yapıldı, sadece bunlar Niğde’ye gelen ödenekleri bu yatırımlar için zamanında ihale yaptırılmış olsaydı Niğde bugünkü manzara ile karşılaşmayacaktı.

Niğde Yeni stadyum yapılması için yaklaşık 10 yılda genel müdürlükler büyük ilgi gösterdi ama spor il müdürlüklerinde ki yetkililer doğru yerde doğru zamanda bu imkanları değerlendiremeyip hükümetimizin cumhuriyet tarihinde ki spora verdiği değere hizmetine karşı suizanlık yapıldığı iddia ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23