Niğde, stadını bekliyor

Dursun Suna Niğde

Yıllarca amatör liglerde, 3. Ligde ve 2. Ligde Niğde’yi profesyonelce başarıyla temsil eden Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nün mevcut stadyumu iki yıl önce yıkılıp bir türlü yeni stadyuma başlanamadı, sezon sonunda müsabakalar bir kısmı Niğde Ömer Halisdemir üniversite kampüs stadyumunda oynamıştı, komşu illerde oynamak zorunda kaldı, bunun sonucunda da taraftarından uzak kalan Niğde Anadolu Futbol Kulübü başarı ile mücadele ettiği 2. Ligden 3. Lige düştü.

Yıkılan 5 Şubat Stadyumu son yıllarda Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş’ı ve Süper Lig takımı Antalyaspor gibi bir çok kulüpleri Niğde’de ağırladı. 1960 yıllarında yapılan 5 Şubat Stadyumunun yıkılan yerine bir türlü yapılamadı, başta taraftarlar ve spor camiası büyük sıkıntı yaşıyor.

Altınordu’nun Niğde’deki projeleri neticesinde birçok önemli futbolcuları yetiştirip 2. lig ve 1. lig takımlarına oyuncu yetiştirdi, süper Lig’de forma giyiyor. Bazıları da yurtdışı takımlarının radarına girdi. Ancak Altınordu yetersiz destek ve tesis sorunları nedeniyle Niğde’den çekilmişti ve takımın sahipsiz kalması taraftarda endişe ve üzüntüye sebep olmuştu. Hükümetimiz döneminde cumhuriyet tarihin de en büyük spor yatırımları yapıldı, sadece bunlar Niğde’ye gelen ödenekleri bu yatırımlar için zamanında ihale yaptırılmış olsaydı Niğde bugünkü manzara ile karşılaşmayacaktı.

Niğde Yeni stadyum yapılması için yaklaşık 10 yılda genel müdürlükler büyük ilgi gösterdi ama spor il müdürlüklerinde ki yetkililer doğru yerde doğru zamanda bu imkanları değerlendiremeyip hükümetimizin cumhuriyet tarihinde ki spora verdiği değere hizmetine karşı suizanlık yapıldığı iddia ediliyor.