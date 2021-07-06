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Ekonomi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 10 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 15:05:00 -
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne Üniversitemiz web sitesi (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünden ulaşılabilir.

Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 24.ve 26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine ve 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları gerekmekte.

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