  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kızının ölümüne neden olan annenin acı feryadı: Zeynep çok tatlı bir çocuktu! Bizi uyuşturucu mahvetti

Sigarayı bırakmak isteyenler dikkat! 'Bu yöntemi denerseniz...'

Putin'in hamlesi Avrupa'yı resmen birleştirdi

Altın sözleri gündem olan Haluk Özdil ‘dikkat’ diyerek korkuttu: Bankalar kapı duvar olabilir

Altın fiyatları niye yükseliyor? O krize işaret etti

Sedat Peker’in görevini mi devraldı? Halil Falyalı’nın ölümü sonrası Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle

Alevilere hakarete AK Parti'den sert tepki

Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı... HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme

Hz. Muhammed ve babasına çirkin sözler söylemişti! O iğrenç sözler için tepki yağıyor

İlk polis raporu ortaya çıktı! Halil Falyalı suikastinde dikkat çeken detay!
Eğitim Niğde okullar tatil mi son durum! 10 Şubat okullar tatil edildi mi Valilik açıklaması
Eğitim

Niğde okullar tatil mi son durum! 10 Şubat okullar tatil edildi mi Valilik açıklaması

10 Şubat Niğde okulların tatil olduğu ilçeler! Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple aileler ve öğrenciler kar yağışı olan illerle ilgili tatil haberi çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Son olarak Niğde Valiliği’nden bir açıklama geldi. Peki, Niğde okullar tatil oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-02-09 21:34:00 -
Niğde okullar tatil mi son durum! 10 Şubat okullar tatil edildi mi Valilik açıklaması

Niğde’de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hal böyle olunca öğrenciler ‘Okullar tatil mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Niğde’de okullar kar tatili oldu mu?

Niğde okullar tatil mi son durum! 10 Şubat okullar tatil edildi mi Valilik açıklaması

Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında yarın, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10.02.2022 tarihide (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay