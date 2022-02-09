Niğde’de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hal böyle olunca öğrenciler ‘Okullar tatil mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Niğde’de okullar kar tatili oldu mu?

Niğde okullar tatil mi son durum! 10 Şubat okullar tatil edildi mi Valilik açıklaması

Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında yarın, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10.02.2022 tarihide (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır” denildi.