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Niğde Kurban Bayramını huzurlu geçirdi

Niğde İl geneli polis sorumluluk bölgelerinde yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:36
Niğde Kurban Bayramını huzurlu geçirdi

Niğde İl geneli polis sorumluluk bölgelerinde yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.


Niğde’de vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirmeleri amacıyla polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda 4 bin 85 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Yol uygulamalarında ise 5 bin 237 Araç ve sürücüsü kontrol edildi. Eksiklikleri görülen 513 araç ve sürücüsüne, toplam 178 bin 155 TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca 21 Araç trafikten men edildi. Niğde’de 09.08.2019-14.08.2019 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde ölümlü trafik kazası yaşanmazken, 21 maddi hasarlı, 25 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 61 kişi yaralandı.


Kaza sonucu yaralanan şahıslardan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:36
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